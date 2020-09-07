Испания оказалась не по силам команде Андрея Шевченко.
Испания - Украина, Фото УАФ
07 сентября 2020, 00:00
Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота "желто-синих" четыре безответных мяча, напомнив о результате очной встречи на чемпионате мира 2006 года.
Помимо того, что испанцам удалось стать единоличными лидерами группы, они также прервали серию сборной Украины без поражений, которая продлилась 12 матчей.
В последний раз команда Андрея Шевченко проигрывала в ноябре 2018 года, когда сборная Словакии на своем поле добыла победу со счетом 4:1.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.