Лига наций

Испания оказалась не по силам команде Андрея Шевченко.

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота "желто-синих" четыре безответных мяча, напомнив о результате очной встречи на чемпионате мира 2006 года.

Помимо того, что испанцам удалось стать единоличными лидерами группы, они также прервали серию сборной Украины без поражений, которая продлилась 12 матчей.

В последний раз команда Андрея Шевченко проигрывала в ноябре 2018 года, когда сборная Словакии на своем поле добыла победу со счетом 4:1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.