Лига наций

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч с Испанией (0:4).

Сборная Украины во втором туре Лиги наций провела откровенно слабый матч и проиграла Испании (0:4). Журналист Андрей Тодос отметил, что игра в очередной раз показала слабую игру Андрея Пятова ногами и спросил, намерен ли тренерский штаб в следующих матчах задействовать других игроков.

"Думаю, сегодня проблема не только в одном игроке или нескольких. Сегодня главная проблема была в том, что наша команда не восстановилась. Можно говорить, что вторая игра всегда дается на таком уровне очень тяжело. Мы играем с топовыми командами, после чего очень сложно восстанавливаться. Ребята отдали все силы, сделали все, что могли. Испания была намного лучше нас", — сказал Андрей Шевченко.

"Почему другие игроки не подстраховывали Тымчика в единоборствах с Фати? Испания очень хорошо маневрировала, мяч очень быстро двигался. Как я сказал, нам все-таки не хватало физических сил сегодня. Они, постоянно меняя диапазон атак, имели преимущество на фланге. При смещении наших крайних и опорных полузащитников было очень тяжело успеть. Этого и требует современный футбол: иногда, играя с командами высокого уровня, ты остаешься один в один и должен доигрывать момент", — ответил Шевченко на вопрос корреспондента Football.ua Алексея Мацкевича..

Следующий поединок сборная Украины проведет 10 октября против сборной Германии, а 13 октября встретится с Испанией.