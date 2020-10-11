Лига наций

Игрок прокомментировал победу над бельгийцами.

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказал свое мнение о волевой победе над командой Бельгии.

"Было очень приятно вернуться на поле, играя за Англию. Это была хорошая игра, Бельгия — очень хорошая команда. Мы должны быть в восторге от уровня игры и трех очков".

"Мы очень хорошо управляли игрой, особенно во втором тайме. Я думал, что мы были намного сильнее, и создали один или два момента, которые мы могли бы забить и хорошо защищаться дальше в целом".

"Мы хотим соревноваться с самыми лучшими командами, и Бельгия, безусловно, такова. Мы сражались очень хорошо, и это то, что мы хотим делать, продолжать соревноваться и расти, и вы никогда не знаете, к чему это нас приведет", — сказал он BBC Radio 5 Live.

В параллельном поединке Нидерланды на выезде не сумели обыграть Боснию и Герцеговину.