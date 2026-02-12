Ліга націй

Угорці зіграють проти України, Грузії та Північної Ірландії.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі прокоментував жеребкування групового етапу Ліги націй-2026/27, за підсумками якого його підопічні зіграють проти України, Грузії та Північної Ірландії.

"Звичайно, група не така складна, як наша група у дивізіоні А в минулому турнірі, але, незважаючи на це, у нас три дуже сильні команди, проти яких нам буде особливо важко.

На міжнародній арені немає легких матчів, тож жоден із осінніх матчів Ліги націй не буде легким.

Ми маємо зосередитися насамперед на собі, і найголовніше, щоб наша команда продовжувала розвиватися у майбутній період", — наводить слова Россі прес-служба Федерації футболу Угорщини.

