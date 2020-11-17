Лига наций

Ситуация близка к абсурду.

Сегодня, 17 ноября, должен состояться поединок между сборными Швейцарии и Украины.

Однако местные власти против проведения встречи из-за вспышки коронавируса в стане команды Шевченко. Наша сборная помещена на карантин, но решения от УЕФА по матчу еще нет.

Швейцарское издание Blick сообщает, что исход матча Швейцария — Украина могут опередить при помощи жребия. Варианта три - победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0.

УЕФА пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что швейцарские власти предлагают Украине выставить против Швейцарии одну из молодежных команд.