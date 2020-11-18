Лига наций

Football.ua собрал комментарии швейцарских журналистов и болельщиков об отмененной/перенесенной игре сборной Украины против Швейцарии.

Сборная Украины оказалась в шаге от сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций, несмотря на последнее поражение в Германии при неплохом уровне игры, но наличии фатальных ошибок. Гол Жерара Морено на последних минутах в параллельном матче со Швейцарией не только принес Испании непростую ничью, но и упростил задачу украинской команде — нужно просто не уступить в очном противостоянии со швейцарцами в Люцерне. Более чем достижимая цель, особенно если учитывать прошлую победу "желто-синих" в Киеве, но пандемия коронавируса в очередной раз внесла свои коррективы.

"Немецкий сценарий" повторился и в Швейцарии, только в этот раз подопечные Андрея Шевченко прочувствовали на себе негативные последствия COVID-19 еще с большей силой. За день до ранее запланированной даты матча коронавирус выявили у Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, что поставило проведение матча под угрозу.

Несмотря на то, что сборная Украины получила разрешение провести предматчевую тренировку, пройти дополнительное тестирование команде все-таки пришлось. К сожалению, полученные результаты на следующий день оказались неутешительными: положительные тесты сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой.

Хоть результаты тестов Кривцова и Мораеса оказались ложными (футболисты ранее уже переболели коронавирусом в Шахтере), кардинально ситуацию это не изменило. Швейцарские власти запретили проводить матч и отправили всех представителей сборной Украины на карантин. И Украинская ассоциация футбола, и Швейцарская ассоциация футбола, и УЕФА были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркнул все планы.

Новость стала настолько резонансной как в Украине, так и в Швейцарии, что с каждым разом в прессе появлялась все новая и новая информация о происходящих событиях и возможных вариантах развития событий. Football.ua специально для вас собрал реакцию швейцарских изданий и болельщиков на отмену решающего противостояния сборных Швейцарии и Украины.

УЕФА выступил с официальным заявлением относительно несостоявшегося поединка Лиги наций. Украинцам предстоит ожидать вердикта контрольно-дисциплинарного и этического комитета.

"Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче ни сегодня, ни завтра. Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на сегодня, вторник, 17 ноября 2020 года, не может состояться", — гласит заявление УЕФА.

Одно из ведущих изданий Швейцарии, Blick, стало одним из главных информаторов о текущем положении дел в стане команды Андрея Шевченко и сообщило о решении врача Люцерна отправить украинцев на карантин.

"Врач Люцерна решил отправить всю сборную Украины на карантин. Украинцы делают все, чтобы матч все-таки состоялся, а УЕФА все еще ведет переговоры с органами здравоохранения Люцерна".

"В любом случае, раздоры неизбежны. Украинцы вряд ли смирились бы с техническим поражением, вызванным решением властей Швейцарии. А в УЕФА есть даже вероятность, что в конце придется провести жеребьевку".

При этом мнение читателей Blick несколько разделилось в данной ситуации: кто-то полностью поддержал решение властей, а кто-то высказал уверенность, что главная причина отмены матча заключается в возможном понижении сборной Швейцарии в классе.

"Не можете найти 13 футболистов с украинскими паспортами, которым разрешено выступать за сборную Украины? Это можно представить с Сан-Марино, Андоррой и Лихтенштейном, но с Украиной? Что, правда?" - считает пользователь Мартин Лойтенеггер.

"Почему нельзя провести эту игру весной? Все дело в понижении в классе, ведь никакие другие страны до этого не пострадали", — написал Ханс Ронер.

"Что еще нужно пояснять? Все абсолютно понятно. Швейцария хотела и могла сыграть, при этом даже была готова перенести игру на среду. У Украины нет 13 игроков, поэтому техническая победа для Швейцарии. Я понятия не имею, по поводу чего тут можно спорить", — уверен Стефан Майстер.

"Если учесть, что Украине хватило бы ничьей, а врач — швейцарец, отправивший украинцев на карантин, то, к сожалению, нельзя говорить о честной игре в случае технической победы Швейцарии", — размышляет Рольф Гассманн.

Пресс-служба Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) считает, что возможное техническое поражение сборной Украины может стать спасением для швейцарской команды.

"Наиболее вероятное решение комиссии УЕФА — техническое поражение Украины со счетом 3:0. Швейцария обогнала бы украинцев в группе Лиги наций и избежала вылета в дивизион B. Чтобы спастись по-спортивному, сборной понадобилась бы уверенная победа", — пишет SRF.

Не отметить факт того, что читатели SRF также разошлись во мнениях по этому поводу, просто невозможно:

"Жеребьевка абсолютно неприемлема. Либо техническое поражение, либо игра в догонялки, при чем предпочтение отдается игре в догонялки. Подозреваю, что в этом случае УЕФА подаст какой-то пример и объявит Швейцарию победителем, чтобы напомнить командам и отдельным игрокам о необходимости соблюдать строгие меры безопасности, ограничивать контакты и избегать заражения. В противном случае есть риск возникновения хаоса в будущем", — пишет Андреас Мейер.

"Обидно, что в Украине новые случаи заражения игроков каждые несколько дней. То на прошлой неделе (в Германии), то вчера, то сейчас. Честной борьбы на поле, которую я очень ждал, к сожалению, так и не будет. Любой футболист нашей сборной не может радоваться победе над молодежной сборной Украины, впрочем как и ничьей", — считает Джозеф Граф.

"Супер! Шевченко хотел играть, но врач Люцерна (!) потопил команду Украины. Игру можно было провести на день позже. Это нужно понимать!" - был довольно эмоционален Альфред Сигнер.