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О случаях из истории футбола, когда результат решался не по спортивному принципу.

Чуть более недели назад все мы пережили глубокое потрясение, которое, правда, слегка затмили разгромные "выносы" Динамо и Шахтера в еврокубках, а также смерть Гения всех времен и народов. Среди всех поражений в истории сборной Украины это, швейцарское, есть и останется самым дурацким и непонятным. А главное – в нем уж точно нет вины тренерского штаба и футболистов.



История футбола полна случаев (пусть они и не встречаются прям очень часто), когда результат игры, а то и целого сезона решался вовсе не на зеленом газоне. В этой статье мы вспомним некоторые из них (скажем даже так – самую малость, ибо все можно вспоминать до Нового года так точно, да и трактовки тут могут быть у каждого свои), пусть для болельщиков отдельных клубов это и будет солью на раны, которые уже не заживут никогда.

1. Матч имени банки "‎Кока-Колы"‎

Кому-то, возможно, будет трудно в это поверить, но в 70-х годах прошлого столетия главной Боруссией была вовсе не дортмундская. Ею была менхенгладбахская – та самая, которая недавно дважды уничтожила Шахтер. В сезоне-1971/1972 этот клуб, до того ставший первым немецким, дважды подряд выигравшим Бундеслигу, во втором раунде Кубка европейских чемпионов ("‎по-человечески"‎ — 1/8 финала) дома встречался с миланским Интером, и обыграл его со счетом… 7:1!

Да только вот победа эта была аннулирована по причине бутылки "‎Кока-Колы"‎, которую неизвестный болельщик кинул в форварда миланцев Роберто Бонинсенью при счете 2:1. Вся эта история целиком и полностью покрыта тайнами – кто был этот болельщик, зачем он сие "вычудил", действительно ли банка была полная, была ли она одна, сильно ли пострадал сам Бонинсенья, он же Бонимба… Предварительно, виновным стал нидерландский поклонник Боруссии, которого тут же задержали, и который больше никогда не ходил на футбол.

Кстати, и арбитром той встречи был человек из "‎страны тюльпанов"‎ — Джеф Дорпманс. Он ту легендарную бутылку затем передал в музей… ФК Виттес, у которого гладбахский клуб ее вполне дипломатично забрал в не так далеком от нас 2012-ом.

Сам матч же был переигран 1 декабря того же года в Берлине, и завершился со счетом 0:0. Такой результат целиком и полностью устроил "‎нерадзурри"‎, ведь 3 ноября дома, в номинально ответном, а на деле ставшем первым матче, они обыграли "‎жеребцов"‎ со счетом 4:2.



Кстати говоря, в ночь с 30 ноября на 1 декабря, а точнее ровно в 4 утра, в честь годовщины той переигровки, а заодно, как символично, в преддверии новой очной встречи команд, фанаты Боруссии пришли к отелю, в котором отдыхали футболисты Интера, и напомнили тем, что "‎с Кока-Колой дела идут получше"‎. Выиграл во вторник, как мы знаем, итальянский клуб, и не уверены, что Антонио Конте своим подопечным перед игрой давал знаменитый американский напиток.



А та легендарная игра образца 1971-го года так и вошла в историю под именем "Büchsenwurfspiel". Или "Partita Della Lattina", если по-итальянски. Дословно – "матч банки".

2. Скоро зима, покупаем шубы!

Этот матч, наверное, вошел летопись украинского футбола как один из самых скандальных. А то и самый, чего уж нам таить.



13 сентября 1995 года киевское Динамо в рамках стартового матча первого группового турнира Лиги чемпионов сезона-1995/1996 на родной Республике минимально обыграло Панатинаикос – единственный мяч на счету 22-летнего Виталия Косовского. Однако еще до игры испанский арбитр матча Лопес Ньето, чья фамилия в среде киевских, та и вообще украинских болельщиков затем на долгие годы стала именем нарицательным ничуть не меньше, как после 2012-го года фамилия Кашшаи, для себя уже все решил.

А именно, он вознамерился подавать рапорт о попытке подкупа принимающей стороной, в качестве которой выступало Динамо. Якобы Игорь Суркис – брат тогдашнего президента клуба Григория Суркиса, захотел решить дело... меховыми шубами! Судья утверждал, что за день до матча его вместе с ассистентами менеджер киевлян повез по магазинам, а потом в номер гостиницы принесли два пакета с покупками. А затем представители Динамо в отдельной комнате показали Ньето бумажку на испанском языке, на которой было написано: "Антонио. Победа Динамо — 30 000 долларов. Для Вас".





Каков был статус Украины в мире спустя едва 4 года после обретения независимости – тема отдельного и вовсе не футбольного материала. К тому же, УЕФА хотело принять решение как можно быстрее, что и сделало – киевская команда была исключена из розыгрыша турнира, да к тому же получила двухгодичную дисквалификацию на последующие сезоны. В том же команду Йожефа Сабо в группе заменил датский Ольборг, который в августе наша команда успешно прошла…



В апреле небольшая часть справедливости всё же восторжествовала – европейские футбольные чиновники отменили дисквалификацию на последующие сезоны, которая бы повернула историю вспять, и никаких 7:0 над Барселоной она, история, не знала бы. О политике здесь совсем не хочется, но вмешивался в дело и первый президент Украины Леонид Кравчук, тогда уже досрочно сложивший свои полномочия. К слову, пожизненные отстранения от футбола вице-президента клуба Василия Бабийчука и генерального менеджера Игоря Суркиса тоже были отменены.

3. Скудетто? Серия B!

В 2006-ом году национальная сборная Италии впервые за 24 года стала чемпионом мира, но тень на этот успех кинул, возможно, самый громкий скандал в истории местного футбола, вошедший в историю под названием "Кальчополи". Это была расплата за договорные матчи, ну или матчи, признанные таковыми.



Пострадало в итоге 5 клубов – Ювентус, Милан, Лацио, Фиорентина и Реджина. Изначальные наказания и вовсе были строжайшими, но на деле же больше всех пострадал Ювентус, отправленный в Серию В. Два чемпионства, добытые туринцами в сезонах-2004/2005 и 2005/2006, были у них отобраны – одно в пустоту, другое – передано Интеру. Что, собственно, обострило отношения между этими северными грандами еще сильнее.





За сезон Юве удалось вернуться в Серию А, но те два скудетто они так и не вернули. Подняться же вновь на вершины итальянского футбола "бьянконери" смогли лишь в начале десятых. Та история, по факту, покрыта мраком, и правды мы не узнаем никогда. Однако же сущей несправедливостью, как по мне, тут видятся не отобранные у Юве чемпионства (если они добыты так, как об этом говорится, то это вполне нормальное решение), а присуждение второго из них Интеру. Как мы видим, уже во второй нашей истории в роли "победителя" фигурирует этот черно-синий миланский клуб – и не важно, по своей вине или нет.



С Милана, Лацио и Фиорентины в сезоне 2005/2006 задним числом было снято по 30 очков, первые получили 1 игру без зрителей, римляне же с флорентийцами – по 2, да к тому же оба были лишены участия в еврокубках в сезоне 2006/2007. Реджина же в итоге отделалась штрафом и дисквалификацией президента.

4. Лига чемпионов, которой не стало

В сезоне-2012/2013 харьковский Металлист впервые в своей истории занял второе место в чемпионате Украины, чем добыл себе путёвку в Лигу чемпионов. На пути к групповому этапу команде Мирона Маркевича следовало пройти 2 раунда, и с одним из них она уже успешно справилась – греческий ПАОК был обыгран в Салониках со счётом 2:0 благодаря дублю человека, который в религии харьковчан навсегда остался "первым после Бога".





В украинском матче же была зафиксирована ничья 1:1 (на гол Себастьяна Бланко ответил чешский форвард греков Томаш Нецид), которая полностью устраивала "желто-синих", однако УЕФА, а затем и подтвердившая ее намерения Лозанна припомнили харьковчанам давний матч с Карпатами образца 2008-го года, который якобы был договорным.



Само воспоминание о той ситуации – нож в сердце болельщикам Металлиста, которые сейчас и так лишены клуба. Кстати говоря, лично автор этого текста, к примеру, присутствовал и на поединках харьковской команды с Динамо и Днепром, подарившим "желто-синим" то самое историческое серебро, и на игре с ПАОКом, которая уже проводилась в атмосфере всепонимающей грусти.



Никто теперь и близко не может предположить, как долго бы продержался "Металл", если бы после ПАОКа хлопнул и Шальке. Но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения, а решение тогда было жестоким: исключение из еврокубков. Версии тогда в харьковской среде звучали разные, вплоть до той, что потрудился лично Григорий Суркис, работавший тогда вице-президентом УЕФА.

5. Мариуполь? Лозанна!

Самая недавняя история из вспоминаемых нами. 27 августа 2017-го года киевское Динамо должно было играть календарный матч чемпионата с Мариуполем, но решило провести последние дни лета вовсе не на берегу Азовского моря.



Причина? Киевский клуб предоставил документы от правоохранительных органов, в которых ему не рекомендовали ехать в приближенный к зоне боевых действий город, а особенно – делать это в районе Дня Независимости. Техническое поражение Динамо пыталось оспорить в Лозанне, но ее вердикт ничего в лучшую сторону для "‎бело-синих"‎ не изменил. Печально и символично лишь, что с этими тремя очками столичная команда могла завоевать золотые медали.