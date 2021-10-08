Лига наций

Французский хавбек поделился своими мыслями после игры с Бельгией.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Лиги наций против Бельгии (3:2).

"Горжусь нашей победой. Счастлив быть в команде, где каждый игрок на поле самого высокого уровня. Конечно, очень уважаю и сочувствую сопернику. Смириться с таким результатом тяжело, ведь Бельгия выдала отменное начало игры и заставила нас закрываться в обороне.

Мы дважды пропустили, но во втором тайме полностью перехватили инициативу. Благодаря талантливым игрокам совершили камбэк и в эндшпиле матча поставили жирную точку", - приводит слова Погба ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Бельгия — Франция.