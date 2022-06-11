Форварда збірної Ірландії було замінено на старті другого тайму.
Майкл Обафемі, Getty Images
11 червня 2022, 21:29
Сьогодні збірна Ірландії у матчі третього туру Ліги націй впевнено обіграла Шотландію (3:0).
У цьому протистоянні ірландський нападник Майкл Обафемі зазнав травми і не зміг продовжити гру. На 56-й хвилині його замінили на Скотта Гогана. Ступінь пошкодження футболіста наразі невідома.
Зазначимо, що Обафемі забив один із голів у ворота шотландців.
Наступний матч Ірландія проведе проти України. Гра відбудеться 14 червня.
Раніше повідомлялося, що Україна розгромила Вірменію у останньому матчі Пятова.