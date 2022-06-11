Лига наций

Форварда збірної Ірландії було замінено на старті другого тайму.

Сьогодні збірна Ірландії у матчі третього туру Ліги націй впевнено обіграла Шотландію (3:0).

У цьому протистоянні ірландський нападник Майкл Обафемі зазнав травми і не зміг продовжити гру. На 56-й хвилині його замінили на Скотта Гогана. Ступінь пошкодження футболіста наразі невідома.

Зазначимо, що Обафемі забив один із голів у ворота шотландців.

Наступний матч Ірландія проведе проти України. Гра відбудеться 14 червня.

Раніше повідомлялося, що Україна розгромила Вірменію у останньому матчі Пятова.