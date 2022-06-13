Лига наций

Український вінгер поділився своїми думками після гри з Вірменією.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Вірменією (3:0) у матчі Ліги націй, а також поділився очікуваннями перед грою з Ірландією.

"Завжди непросто зламувати таку оборону, коли команда ставить автобус. У перерві Олександр Васильович сказав, що крайнім нападникам потрібно більше заходити в середину, щоб давати більше простору крайнім захисникам, аби ми могли робити більше передач у штрафний майданчик.

Звісно, сили на наступний матч є. Потрібно добре відновитися, потім буде передматчеве тренування. Треба виходити й перемагати. Збір досить тривалий, але це — футбол, те, що ми любимо.

У нас є перевага над ірландцями, тому що ми проводимо домашній матч. Прийде багато українців, наших уболівальників. Будемо грати заради них. Завжди здорово, коли весь стадіон уболіває саме за тебе", — наводить слова Мудрика прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія відбудеться 13 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.