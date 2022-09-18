Ліга націй

Український голкіпер розповів про конкуренцію у національній команді.

Воротар полтавської Ворскли Дмитро Різник прокоментував підготовку збірної України до матчів Ліги націй, а також оцінив конкуренцію після травми голкіпера київського Динамо Георгія Бущана.

"По-перше, хочу побажати Жорі якнайшвидше одужати, ми на нього чекаємо. Конкуренція – нормальна річ. Тому кожен може бути першим номером у збірній.

Досвіду в мене немає — одна гра. Не набагато більше, ніж у Євгена Волинця. Головне, щоб у тренера був хороший головний біль при виборі", — сказав Різник в інтерв'ю YоuTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна пройде у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Гра відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.