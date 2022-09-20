Ліга націй

Український захисник поділився своїми думками щодо кадрової ситуації в національній команді.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував кадрові проблеми у національній команді напередодні матчів Ліги націй.

"Звісно, травми — це дуже негативні моменти, тому що вони – найгірше, що може спіткати футболіста. Але в національній команді зібрані найкращі футболісти, у нас на кожну позицію по 2-3 виконавці є.

Якщо потрібно буде когось замінити, то всі знають те, що від нас просить тренерський штаб, хоч і грають в різних чемпіонатах. Кожен зможе замінити іншого футболіста. Не вважаю, що це буде проблемою, але хотілося б, щоб усі були здорові, адже здоров’я – понад усе.

Шотландія? Шотландці хотітимуть реваншу. Коли ти граєш з тим самим суперником на короткому проміжку часу і так його обігруєш, то він хоче помсти та реабілітуватися за невдачу. Це ніби другий, третій шанс, щоб виправити свої помилки і зробити все те, що не вдалося зробити в першій грі.

Для нас це буде більш мотивована гра, тому що ми розуміємо, що потрібно набирати очки. Дуже гарний суперник, дуже гарна атмосфера і це мотивує нас ще більше.

Я не можу говорити за їхню мотивацію, а у нас – це наші захисники, які в нашій країні захищають нашу батьківщину. Ми рівняємось на них, на їхню впевненість та емоційність, з якою вони захищають наші землі. Ми точно також маємо виступати на футбольному полі", — сказав Караваєв в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.