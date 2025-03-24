Ліга націй

17-річний форвард відзначився голом у ворота збірної Нідерландів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй збірна Іспанії в серії пенальті обіграла Нідерланди і пройшла у півфінал турніру.

У цій зустрічі результативним ударом відзначився вінгер Ламін Ямал, який став наймолодшим автором голу в історії турніру. На момент матчу йому було 17 років та 258 днів.

Раніше цей рекорд належав іншому іспанському гравцю — Гаві, який забив свій м'яч у віці 17 років та 304 дні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Нідерланди.