17-річний форвард відзначився голом у ворота збірної Нідерландів.
Ламін Ямал, Getty Images
24 березня 2025, 11:11
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй збірна Іспанії в серії пенальті обіграла Нідерланди і пройшла у півфінал турніру.
У цій зустрічі результативним ударом відзначився вінгер Ламін Ямал, який став наймолодшим автором голу в історії турніру. На момент матчу йому було 17 років та 258 днів.
Раніше цей рекорд належав іншому іспанському гравцю — Гаві, який забив свій м'яч у віці 17 років та 304 дні.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Нідерланди.