Нидерланды. Новость

Каталонці проводять детальний скрінінг місцевого ринку.

На Чемпіонаті Південної Америки U20, який відбудеться з 19 січня по 12 лютого, буде показано безліч талантів.

На турнірі, який проходитиме в Колумбії, зустрінуться один з одним найяскравіші зірки континенту, а також будуть присутні багато скаутів з усього світу. Триває пошук наступного великого таланту, і Барселона сподівається, що зможе знайти нових молодих цілей.

Бразильський талант Вітор Роке буде перевірятися командою під час змагань, оскільки вони прагнуть отримати підпис форварда Атлетіко Паранаенсе.

Роке високо цінується в Бразилії, його порівнюють з колишнім гравцем Барси Неймаром. Паранаенсе запропонував 17-річного гравця Хаві за 30 мільйонів євро плюс додаткові 5 мільйонів євро в розстрочку.

Вже впустивши Ендріка, який також є одним із найяскравіших молодих талантів у Південній Америці, Барселона буде сповнена рішучості не дозволити своїй новій цілі вислизнути.