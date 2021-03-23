Северная Америка

Футболист с лета будет выступать в МЛС.

Бывший защитник сборной Англии, Арсенала и других клубов Киран Гиббс оформил переход в Интер из Майами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним защитником подписан до 2023 года. Он присоединится к новым одноклубникам 1-го июля на правах свободного агента, когда его контракт с Вест-Бромвичем истечет.

В текущем сезоне Гиббс сыграл за ВБА 10 матчей в АПЛ, в которых отметился лишь одной желтой и одной красной карточкой.

Отдельно отметим, что на счету футболиста 137 матчей за Арсенал, цвета которого он защищал с 2007 по 2017 год. Также он 10 раз выходил на поле за сборную Англии.

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