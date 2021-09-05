Футболист будет выступать за резервную команду Интер Майами.
instagram.com/romeobeckham
05 сентября 2021, 14:08
Ромео Бекхэм, сын легендарного футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, заключил свой первый профессиональный контракт. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, 19-летний футболист подписал контракт с клубом Форт Лодердейл, который выступает в третьем дивизионе США и является резервной командой Интер Майами из МЛС.
Став игроком Форт Лодердейла, младший Бекхэм становится вторым сыном бывших игроков Манчестер Юнайтед, который выступает за клуб. В настоящее время в Форте выступает сын бывшего защитника "красных дьяволов" Фила Невилла — Харви.
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