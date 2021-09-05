Северная Америка

Футболист будет выступать за резервную команду Интер Майами.

Ромео Бекхэм, сын легендарного футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, заключил свой первый профессиональный контракт. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, 19-летний футболист подписал контракт с клубом Форт Лодердейл, который выступает в третьем дивизионе США и является резервной командой Интер Майами из МЛС.

Став игроком Форт Лодердейла, младший Бекхэм становится вторым сыном бывших игроков Манчестер Юнайтед, который выступает за клуб. В настоящее время в Форте выступает сын бывшего защитника "красных дьяволов" Фила Невилла — Харви.

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