Северная Америка

Аргентинський фахівець знову працюватиме разом з Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера Херардо Тати Мартіно.

Таким чином, 60-річний аргентинський фахівець знову працюватиме з півзахисником Серхіо Бускетсом і нападником Ліонелем Мессі, разом з якими зустрічався в Барселоні.

"Ласкаво просимо, Тата! Спеціаліст, удостоєний нагороди найкращому тренеру року в МЛС, а також має досвід роботи з Барселоною та збірними Аргентини та Мексики, приєднується до нас", — повідомляє прес-служба Інтера, зазначаючи, що Мартіно залишилося лише отримати дозвіл на роботу.

Останнім місцем роботи Мартіно була збірна Мексики, яку він залишив минулого року. До цього він очолював Барселону та Атланту Юнайтед, а також збірні Мексики та Аргентини.

Після 18 ігор Інтер, у якому виступає українець Сергій Кривцов, посідає останнє, 15 місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Остіна. Гра відбудеться 2 липня, о 2:30 за київським часом.