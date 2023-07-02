Северная Америка

Команда аргентинського фахівця продовжує займати останнє місце у своїй конференції.

Інтер Маямі у черговому матчі американської ліги МЛС на своєму полі поділив очки з Остіном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 47 хвилині результативним ударом відзначився Джозеф Мартінес. Проте за чотири хвилини Нік Ліма зрівняв цифри на табло.

У цьому матчі взяв участь український захисник Сергій Кривцов, котрий відіграв всю зустріч.

Таким чином, тренерська кар'єра в Маямі для Тати Мартіно розпочалася з нічийного результату, який залишає Інтер на останньому місці у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Коламбуса Крю. Гра відбудеться 5 липня, о 2:30 за київським часом.