Северная Америка

Аргентинський фахівець поділився своїми думками після призначення головним тренером Інтера Маямі.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Тата Мартіно прокоментував своє призначення в американський клуб та його цілі на сезон, а також розповів про роботу з Серхіо Бускетсом та Ліонелем Мессі.

"Мені дуже сподобалася ця ліга і те, що я випробував в Атланті, я запам'ятав цей момент і мрію про можливість повторити таке десь ще. Те, що найкращі у світі вирішують грати в цій лізі, допоможе її зростанню. Вона вже росте, але присутність Мессі, який грає тут, у цій лізі, безсумнівно, зробить МЛС краще.

Я розмовляв із Лео, а вчора спілкувався із Серхіо Бускетсом. Ми говорили про те, що потрібно багато працювати. Це підніме нас на рівень вище.

Коли люди чують слово Майамі, вони думають, що йдеться про вихідні. Але ці два гравці приїхали сюди не відпочивати, вони тут, щоби працювати, змагатися та перемагати. Це у них у крові.

Одне з наших завдань – вийти у плей-оф. Це буде складно, але поки зберігаються шанси, ми до цього прагнутимемо. Також є Кубок. Турнір починається за кілька тижнів. Ми дуже раді. Перед нами стоять велике завдання — зібрати остаточну команду до початку сезону 2024 року. Цей час ми повинні будемо використовувати, щоб зібрати команду, яка є Інтер Маямі", — наводить слова Мартіно прес-служба МЛС.

Після 18 ігор Інтер, у якому виступає українець Сергій Кривцов, посідає останнє, 15 місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Остіна. Гра відбудеться 2 липня, о 2:30 за київським часом.