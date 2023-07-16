Северная Америка

Девід Бекхем поділився своїми думками після підписання Ліонеля Мессі.

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем прокоментував підписання контракту з нападником Ліонелем Мессі, який підписав контракт із клубом МЛС до кінця 2025 року.

"10 років тому, коли я починав свій шлях зі створення нової команди в Маямі, то сказав, що мрію привезти до цього дивовижного міста найбільших гравців світу. Я хотів отримати гравців, які поділяють мої амбіції, як було, коли я сам приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі, щоб вони допомогли розвинути футбол у США та створити спадщину для наступного покоління у цьому виді спорту, який ми так любимо, і ось сьогодні ця мрія збулася.

Я дуже пишаюся тим, що гравець такого калібру, як Лео, приєднується до нашого клубу. Одночасно я радий вітати свого хорошого друга, дивовижну людину та її прекрасну родину, які приєдналися до нашої спільноти в Інтер Маямі", — наводить слова Бекхема прес-служба клубу.

Раніше сам Мессі поділився своїми думками щодо переходу до клубу МЛС.