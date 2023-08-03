Іспанський півзахисник спробує сили в новому чемпіонаті.
Асьєр Ільярраменді, фото Даллас
03 серпня 2023, 20:34
МЛС, хоч і суттєво відстає від Саудівської Аравії за обсягами, але все одно регулярно підписує гравців з провідних чемпіонатів.
Як повідомляє офіційний сайт ФК Даллас, новачком команди став експівзахисник Реала та Реала Сосьєдад Асьєр Ільярраменді.
Зазначимо, що іспанець є вихованцем "біло-блакитних". Він виступав за Сосьєдад з 2010 року. У період з 2013 до 2015 року він захищав кольори мадридського Реала.
Нинішнього сезону Ільярраменді провів 29 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.