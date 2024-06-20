Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досягнення швейцарця, яке важко перевершити.

Півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі забив на шостому великому міжнародному турнірі поспіль.

Шакірі відзначаючи на кожному з 6 останніх чемпіонатів світу та Європи – починаючи з 2014 року. Він є єдиним гравцем, якому вдалося зробити таке досягнення, повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Шакірі — сьомий гравець, який забив по 5+ голів на Євро та чемпіонатах світу.

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