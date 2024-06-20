Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
20 червня 2024, 10:00
Шакірі — єдиний гравець, який забив на кожному з останніх шести великих міжнародних турнірів
Досягнення швейцарця, яке важко перевершити.
Джердан Шакірі, gettyimages
20 червня 2024, 10:00
Півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі забив на шостому великому міжнародному турнірі поспіль.
Шакірі відзначаючи на кожному з 6 останніх чемпіонатів світу та Європи – починаючи з 2014 року. Він є єдиним гравцем, якому вдалося зробити таке досягнення, повідомляє Squawka.
Нагадаємо, Шакірі — сьомий гравець, який забив по 5+ голів на Євро та чемпіонатах світу.
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