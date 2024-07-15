Легенда швейцарського футболу.
Шакірі, getty images
15 липня 2024, 19:50
Атакувальний півзахисник Чикаго Файр Джердан Шакірі завершив кар'єру у збірній Швейцарії. Про це 32-річний вінгер оголосив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Сім турнірів, безліч голів, 14 років у збірній Швейцарії та незабутні моменти. Прийшов час прощатися зі збірною. Зі мною залишаться чудові спогади, і я кажу вам всім: спасибі!" — написав Шакірі.
Джердан Шакірі дебютував у збірній Швейцарії 3-го березня 2010 року під керівництвом легендарного Оттмара Гітцвельда в товариському матчі з Уругваєм (1:3). З того часу він встиг відіграти за "Хрестоносців" 125 матчів, забити 32 голи та віддати 34 результативні передачі.