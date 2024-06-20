Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Унікальне досягнення швейцарця.

Півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі одним із семи гравців, які забили по 5 і більше голів на Євро та ЧС.

Джердан забив у матчі групового етапу Євро-2024 проти Шотландії (1:1). Для Шакірі цей гол став п'ятим на чемпіонатах Європи.

Також це вдавалося Мішелю Платіні, Юргену Клінсманну, Зінедіну Зідану, Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду та Ромелу Лукаку.

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