Менеджер поддержал идею изоляции на время карантина.
Диего Симеоне, getty images
15 марта 2020, 18:51
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне положительно относится к идее переждать пандемию коронавируса дома.
"Я отправляю вам это сообщение, находясь дома, и призываю всех вас идти по такому пути, который нам указали эксперты в этом вопросе, заботясь о себе и о всех, кто нас окружает. Давайте оставаться дома", — приводит слова Симеоне Goal.
Ранее сообщалось, что "матрасники" приняли решение прекратить тренировочный процесс как минимум на две недели, призвав игроков и персонал самоизолироваться.
Также известно, что коронавирусом в Примере заболели целый ряд футболистов Валенсии.