Испания

Менеджер поддержал идею изоляции на время карантина.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне положительно относится к идее переждать пандемию коронавируса дома.

"Я отправляю вам это сообщение, находясь дома, и призываю всех вас идти по такому пути, который нам указали эксперты в этом вопросе, заботясь о себе и о всех, кто нас окружает. Давайте оставаться дома", — приводит слова Симеоне Goal.

Ранее сообщалось, что "матрасники" приняли решение прекратить тренировочный процесс как минимум на две недели, призвав игроков и персонал самоизолироваться.

Также известно, что коронавирусом в Примере заболели целый ряд футболистов Валенсии.