Испания

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас — об оставшейся части сезона, которая, судя по всему, не состоится.

По мнению 57-летнего функционера, все идет к тому, что сезон уже завершен и не будет доигран.

"На выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону и по видеосвязи, наступает важная неделя. На данный момент все идет к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать. На этой неделе в Европе могут быть приняты серьезные решения".

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"Также я контактирую с президентами других лиг. Мы работаем над решением проблемы. Коронавирус – вопрос здоровья, для этого есть врачи. Мы решаем экономический вопрос, который возникнет в скором времени".

"В этом сезоне осталось сыграть лишь 25 процентов матчей, и в таком случае придется полностью пересматривать бюджет", — приводит слова Хавьера Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что Атлетико приостановил тренировки на две недели, а Валенсия объявила о пяти случаях заражения COVID-19 в первой команде.

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