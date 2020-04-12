Испания

"Королевский клуб" определяется с датой начала занятий.

Реал собирается восстановить тренировочные сессии, невзирая на чрезвычайное положение в Испании, сообщает Marca.

Источник уверяет, что мадридский клуб сейчас определяется с датой. Медицинский штаб уже составил правила безопасности для футболистов.

В Испании на данный момент 163027 больных коронавирусом, что является вторым показателем в мире.

Отметим, что ранее Андерлехт принял решение о возобновлении тренировок, несмотря на то, что уже был объявлен чемпион Бельгии.