Испания

Сальвадор Илла не уверен, что профессиональный футбол возобновится к лету.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла не спешит давать свой прогноз.

"Сейчас я не знаю, вернется ли футбол до лета. Давать прогноз было бы безрассудно с моей стороны".

Илла настаивает, что игроки должны пройти тест на COVID-19, перед тем, как начать тренировочный процесс.

Читайте также: Коронавирус в футболе: последние новости спорта и COVID-19

"Это приказ Министерства здравоохранения. Тесты должны быть доступны для всех регионов страны", — приводит слова Иллы Goal.com.

Ранее сообщалось, что шесть клубов Примеры готовы поддержать Барселону и отказаться играть.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.