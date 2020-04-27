Сальвадор Илла не уверен, что профессиональный футбол возобновится к лету.
Сальвадор Илла, Getty Images
27 апреля 2020, 17:59
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла не спешит давать свой прогноз.
"Сейчас я не знаю, вернется ли футбол до лета. Давать прогноз было бы безрассудно с моей стороны".
Илла настаивает, что игроки должны пройти тест на COVID-19, перед тем, как начать тренировочный процесс.
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"Это приказ Министерства здравоохранения. Тесты должны быть доступны для всех регионов страны", — приводит слова Иллы Goal.com.
Ранее сообщалось, что шесть клубов Примеры готовы поддержать Барселону и отказаться играть.
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