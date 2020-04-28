Испания

Премьер-министр Испании сообщил, что футболисты в скором времени приступят к тренировочному процессу.

Стало известно, когда возобновится сезон в Ла Лиге. Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что с 4 мая футболисты могут вернуться к тренировкам.

"Профессиональные спортсмены могут тренироваться индивидуально с 4 мая. Предусматривается, что будут открыты тренировочные центры с мерами гигиены", — приводит слова Санчеса AS.

Возобновление чемпионата Испании будет проходить в четыре стадии:

- С 4 мая футболистам будет разрешено вернуться к индивидуальным тренировкам на клубных базах. Будет ограниченный список сотрудников и тренеров, которые могут находиться там.

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- С 18 мая футболисты смогут заниматься в небольших группах. Сначала по шесть человек, а затем могут быть расширены до восьми, но не ранее, чем с 25 мая.

- 1 июня, ожидается, что все смогут приступить к полноценным тренировкам.

- 5 июня планируется возобновить матчи Примеры, но без зрителей. Однако срок старта могут перенести на 12 июня, все зависит от формы игроков.

Ранее сообщалось, что сезон во Франции завершен досрочно.

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