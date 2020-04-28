Испания

Президент Ла Лиги разочарован, что сезон в чемпионате Франции завершен.

Сегодня стало известно, что сезон во Франции завершен досрочно.

"На фабрике и на заводе опаснее работать, чем играть без зрителей по протоколам Ла Лиги – они достаточно строгие, их разрабатывали специалисты".

"Экономическая деятельность важна, в противном случае экономические сектора могут исчезнуть, это же может быть и с футболом".

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"До заседания исполнительного комитета месяц, есть еще время, чтобы предоставить свои планы. Чемпионат можно возобновить до конца июня. Выражу скромное мнение, что Франция приняла опрометчивое решение. В Европе и другие страны, кроме Испании, собираются играть. Та же Германия", — приводит слова Хавьера Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что в Аргентине отменят вылет на два года, но сохранят повышение в классе.

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