Испания

Клубы, которые подавали заявку на помощь от государства во время пандемии коронавируса, будут проверены.

Испанские власти (министерства труда и финансов) тщательно изучат расходы клубов, подававших заявку на участие программе ЭРТЕ, согласно которой часть зарплаты их сотрудникам выплачивало государство, сообщает AS.

Таких клубов в Ла Лиге восемь: Барселона, Атлетико, Севилья, Валенсия, Алавес, Эспаньол, Гранада и Осасуна. Также в программе участвовали 10 клубов из Сегунды А и 41 – из Сегунды В.

Ожидается, что этим летом испанские клубы будут малоактивны на трансферном рынке.

Некоторые клубы, как мадридский Реал, не подавали заявку на ЭРТЕ, а сохранили зарплату сотрудникам клуба за счет урезания выплат игрокам. Впрочем, футболистам Барселоны зарплату также снизили – на 70%.