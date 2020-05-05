Испания

Жорди Кардонер выразил свое мнение касательно возобновления чемпионата с фанатами на трибунах.

Вице-президент Барселоны Жорди Кардонер считает, чемпионат Испании возобновить со зрителями можно лишь не ранее февраля 2021 года. В первую очередь должна быть обеспечена безопасность для зрителей.

"Я считаю, что возобновить Ла Лигу со зрителями будет очень сложно. Можно будет начать играть с болельщиками не раньше февраля 2021 года".

"У владельцев абонементов будет приоритет перед теми, кто придет со стороны", — приводит слова Кардонеро ESPN.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Испании состоится со зрителями.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.