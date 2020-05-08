Испания

Ренан Лоди находится на самоизоляции.

Во время тестирования футболистов Атлетико на коронавирус перед возобновлением тренировок тест Ренана Лоди дал положительный результат — сообщает Mundo Deportivo.

Как выяснили врачи Атлетико, за последнюю неделю бразилец контактировал с десятью игроками "матрасников", которые сейчас находятся под наблюдением.

Сам Лоди пребывает дома на самоизоляции с минимальными симптомами заболевания. Через 72 часа после первого теста футболист должен пройти второй, и если он также окажется положительным, то COVID-19 будет считаться официально подтвержденным.

22-летний левый защитник национальной сборной Бразилии (4 матча, 0 голов) перешел в мадридский Атлетико из Атлетико Паранаэнсе (66 матчей во всех турнирах, 5 голов) летом 2019 года и провел в составе "кольчонерос" 33 поединка (1 гол).

Ранее сообщалось, что все игроки и тренеры Реала успешно прошли тестирование. А вот в Украине зарегистрирован первый случай заражения профессионального футболиста.

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