Испания

Ла-корунцы по-прежнему требуют переиграть последний тур Сегунды.

Ла Лига намеревалась сегодня, 3 августа, провести тестирование Депортиво на коронавирус. Однако ни футболисты, ни персонал команды не прибыл на базу для прохождения ПЦР-тестов, сообщает Marca.

Клуб еще в воскресенье сообщил, что его представителей не будет, поскольку эта проверка "не соответствует протоколу". По мнению ла-корунцев, "нет никаких доказательствв, что необходимые условия были соблюдены".

Депортиво ссылается на то, что до сих пор Лига не определила даты плей-офф за выход в Примеру.

Клуб требует полностью переиграть весь последний тур Сегунды. Напомним, при благоприятных обстоятельствах Депортиво мог сохранить прописку в чемпионате. Однако из-за результатов прошлого тура, ла-конунцы не останутся в Сегунде, даже если обыграет в перенесенной встрече Фуэнлабраду.

Ранее королевская федерация футбола Испании предлагала временно распширить Сегунду до 24 команд. В таком случае Депортиво остался бы в лиге.