Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился мнением о текущем уровне своей команды.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал вероятность успеха своего клуба в турнирах текущего сезона.

"Я уже повторял, что для Барселоны данный сезон стал сезоном изменений, мы делаем ставку на молодежь. На сегодняшний день Барселона не сможет выиграть много трофеев.

Нужно быть реалистами относительно уровня, с которого мы начали, и чего достигли. Мы всегда должны быть готовы бороться, но нужно быть реалистами.

Мы понимаем ситуацию в Ла Лиге, она сложна. Мы будем стремиться к победе до того дня, пока это не станет невозможным.

В Лиге чемпионов нет явного фаворита. Впереди два матча с ПСЖ, и мы постараемся пройти дальше. Наша цель – завоевывать трофеи, потому что мы — Барселона", – приводит слова Кумана Marca.

Ранее наставник "сине-гранатовых" поделился мыслями о решениях рефери в матчах Барселоны.

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