Игрок обороны испанской команды может сменить клубную прописку.
Пау Торрес, getty images
25 марта 2021, 14:36
Защитник Вильярреала Пау Торрес может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Manchester Evening News, испанец заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.
Источник сообщает, что "красные дьяволы" уже контактировали с 24-летним защитником. Опция выкупа Торреса составляет 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Манчестер Сити.
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