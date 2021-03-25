Испания

Игрок обороны испанской команды может сменить клубную прописку.

Защитник Вильярреала Пау Торрес может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Manchester Evening News, испанец заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед.

Источник сообщает, что "красные дьяволы" уже контактировали с 24-летним защитником. Опция выкупа Торреса составляет 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Манчестер Сити.

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