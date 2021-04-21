Испания

Тем временем, руководство каталонского клуба все еще не приняло окончательного решения.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о потенциальном отказе мадридского Атлетико и каталонской Барселоны от участия в новосозданном клубном турнире — Суперлиге Европы.

К данному решению вышеназванные испанские клубы может подтолкнуть сформировавшаяся единогласная позиция коллективов из английской Премьер-лиги, направленная в сторону выхода из числа участников данного турнира.

При этом, отсутствие каких-либо комментариев со стороны футболистов "блаугранас" в последние 48 часов указывали на существующую договоренность внутри клуба о снижении градуса напряженности.

Первым из игроков "сине-гранатовых" решил высказаться опытный центральный защитник Жерар Пике, который в своем Twitter-аккаунте оставил достаточно короткий по объему, но емкий по содержанию пост: "Футбол принадлежит болельщикам. Сегодня больше, чем когда-либо".

Стоит напомнить, что после подобных сообщений от футболистов решение клубов из АПЛ о выходе из Суперлиги последовало в кратчайшие сроки.