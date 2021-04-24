Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на поле Олимпийского стадиона будет принимать Челси в рамках лондонского дерби.

Вест Хэм — Челси

Лондон, 24 апреля, 19:30. Олимпийский стадион, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана (Манчестер). Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Противостояние Восточного и Юго-западного Лондона в этот раз будет иметь особое значение в плане борьбы за потенциальные места в Лиге чемпионов УЕФА. На данный момент, "синие" опережают "молотобойцев" исключительно за счет победы в очном поединке в первом круге, которая подкрепляется за счет более удачной разницы забитых и пропущенных голов. Однако, уровень сложности соперников в оставшейся части чемпионата у этих двух команд просто несоизмерим. При этом, подопечные Томаса Тухеля еще и получат дополнительную нагрузку в виде матчей против мадридского Реала в полуфинале Лиги чемпионов.

Обе команды на прошлых выходных потеряли очки. Коллектив Дэвида Мойеса не справился с Ньюкаслом (2:3), а "пенсионеры" поделили очки в игре против Брайтона (0:0). При этом, Челси в разрезе пяти последних матчей на внутренней арене выступает на уровне со своим будущим соперником, хотя рывок Вест Хэма в зону еврокубков на более раннем этапе оставить без внимания было бы несправедливо. Безусловно, у "железных" еще будет шанс обойти соседей по городу в дальнейших турах, но зачем откладывать это дело на потом?

Букмекеры считают фаворитом встречи Челси. Так, компания Фаворит предлагает на победу "синих" коэффициент 1,80. Победа лондонского Вест Хэма оценена в 4,70, а ничейный результат — в 3,80.

Матч Вест Хэм — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.