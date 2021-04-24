Италия

Бразилец высказался о Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Защитник Ювентуса Данило поделился мыслями о Суперлиге Европы.

"Я думаю, что 12 клубов приняли этот новый проект потому, что они увидели необходимость некоторых изменений в футболе. Я не знаю, будет ли проект Суперлиги правильным, но теперь нам придётся говорить, чтобы внести некоторые изменения, в том числе и для спасения футбола.

COVID-19 затронул все стороны жизни и футбол не обошёл стороной.

Думаю, что если бы УЕФА действительно беспокоился об игроках, они бы не заставили нас так много путешествовать в разгар пандемии и не заставили бы нас так много играть в этот трудный год. Мне как футболисту было совсем неприятно, когда мне угрожали УЕФА и ФИФА", — сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение по клубам-основателям Суперлиги.