Испания

Испанец проводит отличный сезон.

Вильярреал дома уступил Сельте (2:4) в 35-м туре Ла Лиги.

Один из голов в составе "желтой субмарины" забил нападающий Жерар Морено. Этот гол стал 54-м в карьере испанца в рамках испанского чемпионата.

Таким образом, Морено провел 126-й матч за клуб и повторил рекорд Вильярреала по количеству забитых мячей в Ла Лиге.

По данному показателю форвард сравнялся с Диего Форланом, которому понадобилось на это 106 матчей и Джезеппе Росси (136 поединок).

Ранее сообщалось, что Атлетико рассматривает вариант с подписанием Жерара Морено.