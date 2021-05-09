Англия

Хавбек с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшее трансферное окно.

Английские гранды продолжают охоту за полузащитником Брайтона Ивом Биссума.

Вслед за Ливерпулем и Арсеналом на хавбека нацелился Манчестер Сити.

По информации источника, "горожане" запрашивали информацию о 24-летнем игроке. Также отмечается, что футболистом сборной Мали интересуется Марсель.

В связи с интересом к себе европейских топ-клубов Биссума обратился к Брайтону с просьбой дать ему покинуть команду по окончании сезона.

"Чайки" оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.