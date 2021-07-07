Копа Америка

Капитан аргентинской сборной похвалил своего голкипера после матча с Колумбией.

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Колумбией в серии послематчевых пенальти, в которой аргентинский вратарь Эмильяно Мартинес сделал три сэйва.

Благодаря победе над колумбийцами, Аргентина в финале Кубка Америки сыграет против Бразилии.

"Было очень тяжело, но мы заслужили выход в финал. Временами было очень трудно, но у нас есть Эмильяно. Он феномен. Мы знали, что он может справиться с несколькими ударами. Мы ему очень доверяем.

Встреча с Неймаром в финале? Мы оба в финале. Это финал, которого мы все ждали. Это Аргентина — Бразилия. Это будет очень напряженно и сложно.

Мы достигли первой цели, которая заключалась в том, чтобы выйти в финал, который теперь мы с нетерпением ждем. Мне очень нравятся последние дни. Я хочу что-то выиграть со сборной", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси поиздевался над соперником из Колумбии во время серии пенальти.