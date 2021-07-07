Копа Америка

Капитан сборной Аргентины эмоционально отреагировал на незабитый пенальти Йерри Мины.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти со стороны колумбийского защитника Йерри Мины в полуфинале Копа Америки.

Бывший защитник Барселоны Мина пошел бить пенальти третьим, но с его ударом справился аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес. После этого Месси крикнул колумбийцу: Давай, танцуй теперь, танцуй теперь!". Эти слова 34-летнего аргентинца попали в трансляцию TyC Sports.

Предполагается, что Месси припомнил Мине его поведение в четвертьфинале турнира, где колумбиец исполнил танец после точного удара в серии пенальти в матче против Уругвая.

Напомним, в финале Копа Америки сборная Аргентины, прошедшая Колумбию в серии пенальти, встретится с Бразилией. Матч состоится 11 июля в 03:00 по киевскому времени.