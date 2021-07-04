Копа Америка

В активе 34-летнего аргентинского форварда 76 забитых мячей.

В четвертьфинальном поединке Кубка Америки сборная Аргентины одержала уверенную победу над Эквадором со счетом 3:0.

В этом противостоянии капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси отметился голом со штрафного, а также двумя результативными передачами.

По информации OptaJavier, для 34-летнего аргентинца это был 76-й забитый мяч в футболке национальной команды. Благодаря этому он приблизился к рекорду Пеле по голам среди южноамериканских сборных — на счету бразильца 77 результативных ударов.

В полуфинальном матче Копа Америки сборная Аргентины сыграет против Колумбии.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Криштиану Роналду по голам со штрафных ударов.



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