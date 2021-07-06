Жоан Лапорта дал короткий комментарий относительно нового контракта капитана "блаугранас".
Лионель Месси, Getty Images
06 июля 2021, 16:08
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с капитаном команды Лионелем Месси.
"Контракт Месси? Все идет хорошо", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Напомним, прошедший контракт 34-летнего аргентинца закончился 1 июля 2021 года. С тех пор Месси формально стал свободным агентом, а Барселона всеми способами пытается сократить зарплатную ведомость команды, чтобы зарегистрировать новых игроков на предстоящий сезон.
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