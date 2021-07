Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

"Контракт Месси? Все идет хорошо", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Barça president Joan Laporta to La Sexta: “Everything is going well for Leo Messi’s contract”, he told to @JosepSoldado. 🔵🔴 #FCB



The agreement has been reached since days — just a matter of ‘when’ will be officially announced. #Messi