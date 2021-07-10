Копа Америка

Анонс решающего матча за право стать лучшей командой Южной Америки

Параллельно с чемпионатом Европы играется другой континентальный турнир – Копа Америка. Следить за ним непросто, ведь матчи из-за разницы часовых поясов начинаются поздней ночью, но это того стоит: латиноамериканский футбол техничный и жёсткий, а в плей-офф здесь напряжённая борьба в каждом матче. Впереди, как и на Евро, решающая дуэль. Финал Копа Америка начнётся в 3:00 по киевскому времени в ночь с субботы на воскресенье, а сыграют там две наиболее звёздные команды Южной Америки.

Бразилия против Аргентины – это редкость

Удивительно, но такой состав финала встречается довольно редко. Копа Америка – турнир, где неуступчивые середняки вроде Парагвая или Перу могут остановить кого-то из грандов. Для наглядности вспомним, кто играл в финалах Копы, состоявшихся за последние два десятилетия:

Год Команды Счёт 2001 Колумбия — Мексика 1:0 2004 Бразилия — Аргентина 2:2 (4:2 пен.) 2007 Бразилия — Аргентина 3:0 2011 Уругвай — Парагвай 3:0 2015 Чили — Аргентина 0:0 (4:1 пен.) 2016* Чили — Аргентина 0:0 (4:2 пен.) 2019 Бразилия — Перу 3:1

* Копа Сентенарио, проходивший в США, приравнивается к стандартным розыгрышам Копа Америка

За четыре минувших розыгрыша либо Бразилия, либо Аргентина оступались где-то по дороге к финалу, но теперь наконец-то синхронно дошли до решающего матча. Их путь не был простым. Хозяева побеждали в плей-офф исключительно с минимальным счётом, аргентинцы и вовсе прошли Колумбию лишь в серии 11-метровых.

Бразилия против Аргентины – классическая битва двух лучших сборных Южной Америки. За каждой из них – огромная футбольная культура, миллионы болельщиков и созвездия ярчайших футболистов. Перевес нынче на бразильской стороне. Они выиграли финалы 2004-го и 2007 годов, причём во втором случае фаворитами считались аргентинцы, у которых было отличное поколение (ещё играли Верон и Дзанетти, уже были Месси с Тевесом), в то время как бразильцы приехали не оптимальным составом. "Селесао" оказалась лучше и в полуфинале минувшего розыгрыша Копы (2:0). Аргентинцам явно будет что доказывать, не говоря уже о том факте, что они не выигрывали Копа Америка с 1993 года.

История встреч насчитывает десятки эпизодов, из которых складывается общая принципиальность. Первый официальный матч между Бразилией и Аргентиной состоялся аж в 1916 году. С тех пор были регулярные пересечения на Копа Америка и мундиалях (1974, 1978, 1982, 1990), а также вечный спор: Пеле или Марадона? Свои топ-звёзды имеются и у нынешних команд.

Неймар против Месси

Недавние товарищи по Барселоне теперь формально к ней не относятся – Месси нынче свободный агент и решит вопрос нового контракта уже по окончании Копа Америка. Этот тот случай, когда сборная для Лео вышла на первый план и он желает полностью сосредоточиться на ней. Карьере одного из величайших футболистов эпохи не хватает успехов на этом уровне. Если с Барсой он выиграл всё, то с Аргентиной – пока ничего. Более того, Месси часто подвергался критике за игру в сборной, которая не соответствовала его привычному мастерству.

Нынешняя Копа Америка становится исключением. Месси великолепен. Вокруг него строится игра команды, а сам Лионель в равной степени работает на себя и на партнёров: четыре гола и пять ассистов за шесть матчей. Подумать только, лишь два аргентинских гола на этом турнире состоялись без прямого участия десятого номера. Месси стягивает на себя защитников, выдаёт неожиданные пасы, исполняет штрафные, зарабатывает или реализует 11-метровые и неизбежно получает по ногам – фото окровавленной стопы Лео в матче с Колумбией облетело весь мир. Его вдохновенная игра – заявка на Золотой мяч, ведь на чемпионате Европы ни один футболист не влияет в такой же степени на продвижение своей команды.

Свой лидер имеется по другую сторону баррикад. Неймар – воплощение бразильского стиля. В сборной он чувствует себя раскованно и начинает феерить: пятки, "рабоны", смелый дриблинг. Главное, что это даёт результат, а сам Неймар отнюдь не жадничает, раздавая голевые передачи. В матче с Чили он почти небрежно отбросил мяч на Лукаса Пакета, в игре с Перу – создал гол из ничего, пойдя на нескольких соперников и прокинув одному из них между ног.

Тите, главный тренер сборной, поощряет такой стиль главной звезды. Неймар может занимать позицию на левом фланге или в центре нападения, но это лишь условность. На деле он – свободный художник, который при необходимости оказывается на любом участке поля. Эта сборная Бразилии может играть достаточно прагматично, у каждого своя узкопрофильная задача, но её главной звезде разрешено творить чудеса, и это порой завораживает. Мотивация у Неймара тоже зашкаливает. Со сборной он выиграл только Олимпиаду и Кубок конфедераций, а вот крупные турниры ему стабильно не давались из-за травм либо дисквалификаций.

Обе команды сильнее, чем на ЧМ-2018

Аргентино-бразильские неудачи на чемпионатах мира несколько пошатнули имидж этих сборных и заставили говорить о кризисе южноамериканских грандов. Тем не менее, за три прошедших года обе команды вышли на очень приличный уровень.

Сборная Аргентины не проигрывает уже 19 матчей кряду. Молодой наставник Лионель Скалони вопреки опасениям неплохо справляется. Его команда достаточно надёжна у своих ворот и старается импровизировать у чужих, а заодно разыгралась по ходу турнира. Лучшими помощниками Месси стали игроки по фамилии Мартинес: Лаутаро – основной форвард, который забил по мячу в 1/4 и 1/2 финала, а Эмилиано – вратарь, герой серии 11-метровых с Колумбией. Голкипер Астон Виллы ухитрился отразить сразу три удара, запомнившись также вызывающим поведением: он отвлекал бьющих громкими разговорами. Парадоксально, но 28-летний Эмилиано Мартинес дебютировал за сборную только в июньских матчах отбора. Неужели у Аргентины появился-таки харизматичный вратарь? Это более чем актуально для Копа Америка, где в плей-офф нет дополнительного времени: при ничьёй в основное сразу исполняют 11-метровые.

Сборная Бразилии разрывает всех в квалификации ЧМ, выиграв шесть матчей из шести. Состав у неё мощнейший, чего стоит хотя бы вратарская позиция: Тите даже устраивал ротацию по ходу турнира, чередуя Эдерсона, Алиссона и Вевертона, но в итоге остановился на кипере Ман Сити. Забить бразильцам, вопреки стереотипам, тяжело, всё-таки в центре обороны у них – сыгранная по временам ПСЖ связка Маркиньоса и Тиаго Силвы, а в опорной зоне – отличный разрушитель Каземиро. Голова кружится от выбора в "группе атаки", где каждый может претендовать на основу. Тите больше доверяет Ришарлисону, а вот другие звёзды АПЛ, Жезус и Фирмино, проводят не лучший турнир. Зато раскрылся Лукас Пакета. Экс-игрок Милана превосходно взаимодействует с Неймаром, демонстрируя чудеса техники. Бразилия даже изменила под него тактику и выходила со схемой 4-2-3-1.

Ориентировочные составы

Бразилия (4-2-3-1): Эдерсон – Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Лоди – Фред, Каземиро – Эвертон Рибейро, Пакета, Неймар – Ришарлисон

Кого нет? Жезус получил два матча дисквалификации за зверский прыжок ногой в матче 1/4 финала с Чили. Нездоров Алекс Сандро, который изначально был основным на левом фланге. Так и не взяли 38-летнего Дани Алвеса (он зато едет на Олимпиаду). В заявке бразильцев непривычно мало футболистов, имеющих отношение к Шахтёру – только Фред. Зато есть легендарный Габигол, который, правда, в лучшем случае выйдет на замену.

Аргентина (4-3-3): Э. Мартинес – Молина, Песелья, Отаменди, Тальяфико – де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Месси, Л. Мартинес, Гонсалес

Кого нет? Ди Мария небезуспешно используется в качестве "джокера", усиливая игру во втором тайме. Агуэро глухо сидит под Лаутаро Мартинесом. "Папу" Гомес блеснул на групповом этапе, а вот потом уселся на лавку. Там же оказался и Ромеро, признанный лучшим защитником Серии А. Наконец, Дибала вовсе не поехал из-за травмы, но вряд ли играл бы в основе даже будучи полностью здоровым: конкуренция в нападении сборной Аргентины традиционно сумасшедшая.