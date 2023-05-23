Іспанія

Один із звільнених арбітрів працював на скандальному матчі між мадридським Реалом та Валенсією.

Королівська федерація футболу Іспанії спільно з Комітетом арбітрів вирішила звільнити одразу шість арбітрів ВАР. Про це повідомляє Marca.

Одним із звільнених арбітрів є Іглесіас Вільянеуева, який працював на скандальному матчі іспанської Ла Ліги між Реалом та Валенсією (0:1) минулої неділі.

Під час матчу спалахнув расистський скандал за участю вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора та вболівальників "кажанів".

У середині другого арбітр взяв паузу на кілька хвилин через кричалки на адресу Вінісіуса, а потім сам бразилець у компенсований час до другого тайму отримав червону картку за удар суперника Уго Дуро.

Федерація у свою чергу не розуміє, чому коли був вилучений Вінісіус, арбітр ВАР вирізав епізод лише з ігровим моментом, проігнорувавши дії Дуро, який схопив гравця Реала за шию і почав волочити назад.

Раніше повідомлялося, що Реал звернувся до Генеральної прокуратури з приводу расистських звинувачень на адресу Вінісіуса. Окрім Ла Ліги, своє слідство з цього питання проводить Валенсія.