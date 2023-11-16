Іспанія

Український форвард Жирони розповів про свою успішну адаптацію в Іспанії.

Національна збірна України продовжує підготовку до свого заключного поєдинку в рамках відбору на ЄВРО-2024 проти Італії, який відбудеться 20 листопада о 21:45.

Напередодні цього протистояння український нападник Жирони Артем Довбик в інтерв'ю для ВЗБІРНА розповів про свій успішний старт за іспанський клуб із моменту свого літнього переходу з Дніпра-1 та трансферні чутки, які вже зараз з'являються в пресі навколо нього.

Про свою адаптацію в чемпіонаті Іспанії:

"Усе йде добре, адаптація дійсно проходить дуже швидко, але мені в цьому допомагають і партнери по команді, і Віктор допомагає. Все добре".

"На тренуваннях звикаємо один до одного. З Віктором у нас, в принципі, завжди була така трішки хімія — я його розумію, що від нього чекати, він знає, як скористатися моїми сильними якостями. Тому з Віктором у нас відразу все було добре, а з Савіо ми з кожною грою один до одного придивлялися, в результаті — ми добре відчуваємо один одного на футбольному полі як з Віктором, так і з Савіо. З кожною грою все краще і краще".

Про поточне лідерство Жирони в турнірній таблиці Ла Ліги:

"Якщо бути чесним, звісно, ми не розраховували, що так буде. Була задача поставлена — це єврокубки. Але ми бачимо, що команда показує гарний і якісний футбол, всі один одного відчувають дуже добре, ми даємо гарний результат, тому зараз вже трішки інші задачі перед самими собою і перед клубом".

"Чи думаємо про чемпіонство? Ні, ще тільки 13 турів минуло. У нас попереду тяжкі ігри, думаю, в них буде таке випробування, чи зможемо боротися за найвищі місця. У нас далі дуже важкий календар. Це буде своєрідний тест для всієї команди".

Про трансферні чутки щодо мадридського Атлетіко, міланського Інтера та інших клубів:

"Якось вже спокійно до цього ставлюся. Якщо продовжувати, то все реально, все можливо. Я не дивлюся на ці чутки, тому що зараз у мене є команда, в якій я задоволений як вона грає, як я граю. Хочу приносити користь Жироні. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде як вітрина і трамплін. Дай бог, в інші топ-клуби, але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю".

У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Артем Довбик провів за Жирону 13 поєдинків, в яких він забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.