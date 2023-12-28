Іспанія

Цікаво, що буде далі.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас направив до суду листа з вимогою змінити прес-реліз щодо Суперліги. Цитує функціонера As

"Я ціную зусилля щодо збереження неупередженості, які відображені у вердикті. На тлі такої похвальної спроби Суду прояснити нюанси та утриматися від будь-якої оцінки, викликає здивування формулювання офіційного прес-релізу, важливість та вплив якого на засоби масової інформації призвели до неправильного тлумачення справжнього юридичного змісту цього рішення.

Вимушений констатувати, що заява стосовно справи Суперліги абсолютно не відповідає зазначеним умовам. Навпаки, воно транслює деякі висновки про вердикт, які не відповідають дійсності. Все це суперечить найпростішій етиці журналістики та комунікації.

Офіційний прес-реліз Європейського суду, на якому засновували свої повідомлення всі ЗМІ, містив помилковий заголовок, який збентежив журналістів і всіх, хто погодився з цією заявою.

Достатньо буде швидко переглянути інформацію про вирок, опублікований в засобах масової інформації, більшість яких посилається на прес-реліз, щоб констатувати, що майже ніхто не зрозумів практичного ефекту цього рішення – швидше навпаки", — йдеться у листі Тебаса.