Іспанія

Football.ua розповідає про захоплюючу історію іспанських футбольних клубів.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про захоплюючу історію іспанських футбольних клубів та їх відомих прізвиськ.

Чому Реал Мадрид називають "вершковими"? Як Барселона отримала своє легендарне ім'я "блаугранас"? І що стоїть за прізвиськом "матрацники", яке носить Атлетіко Мадрид?

Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про Дніпро Кучеревського, команду, що ввійшла в історію.